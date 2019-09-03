Сенатор Мархаев пожаловался в СК на РЕН ТВ за срыв агитации на выборах мэра Улан-Удэ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который баллотируется в мэры Улан-Удэ, подал заявление в следственное управление СК РФ по Бурятии с жалобой на сотрудников телеканала РЕН ТВ, которые "препятствовали в проведении законной агитации", он просит привлечь журналистов к уголовной ответственности. Копия заявления есть в распоряжении ТАСС.

Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ. Журналисты также просят председателя СФ Валентину Матвиенко и главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко оценить поведение Мархаева.

"На встречу с избирателями 31 августа прибыли журналисты телекомпании РЕН ТВ, которые препятствовали мне в проведении законной агитации, не давали общаться с избирателями, пытались опорочить в глазах избирателей. Ранее на РЕН ТВ прошел ряд выпусков, по содержанию направленных на дискредитацию меня как кандидата на должность мэра города Улан-Удэ. Перечисленные действия направлены на искажение результатов выборов, их фальсификацию", - говорится в заявлении на имя исполняющего обязанности следственного управления Сергея Базарова.

Сенатор добавляет, что объективная сторона состава преступления выражается в виде воспрепятствования законной агитационной деятельности кандидата. По мнению сенатора, действия сотрудников телеканала имеют политически мотивированный характер и содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Санкции данной статьи предусматривают штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы до одного года.

"Прошу провести проверку по указанным фактам и привлечь виновных к уголовной ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Суть конфликта

По утверждению телеканала, сенатор, который также является первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ, после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией. В руководстве КПРФ ТАСС заявили, что считают происшедшее провокацией со стороны журналистов.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.