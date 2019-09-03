"Аптечная сеть 36,6" тестирует услугу приема терапевта в аптеке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Аптечная сеть 36,6" начала тестировать в Москве новый формат аптек, в которых будет доступен прием терапевта. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

На данный момент в планах аптечной сети запустить услугу на базе трех аптек, где уже есть доступные под кабинет площади. Представитель компании пояснил, что для подобного формата необходимо получить лицензию - на данный момент "Аптечная сеть 36,6" имеет лицензию на одну такую аптеку.

По результатам пилота будет принято решение о дальнейшем развитии проекта, точные сроки в компании не уточнили.

По данным газеты РБК со ссылкой на гендиректора сети Владимира Нестеренко, кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь, при этом врач не будет выписывать все затребованные пациентом рецепты, а только те, что посчитает нужным выдать после проведения осмотра.

Ранее сообщалось, что "Аптечная сеть 36,6" планирует открывать в краткосрочной перспективе не менее 100 аптек в год. При этом в планах компании развитие онлайн-продаж, доля которых должна достичь около 10% от совокупной розничной выручки.

"Аптечная сеть 36,6" основана в 1991 году, включает в себя 1 300 аптек под брендами "36,6" и "ГорЗдрав".