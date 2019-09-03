Минздрав не планирует направлять студентов медицинских вузов работать по распределению

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав России пока не планирует полностью переходить на систему распределения на работу выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе. Об этом сообщила во вторник глава министерства Вероника Скворцова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы планируем пробивать целевой прием и целевую подготовку, но полностью перейти на распределение мы пока не планируем. Только в том случае, если целевая подготовка будет завершаться правильно, то есть отработкой на специально предусматриваемом рабочем месте три года", - сказала министр.

Ранее директор Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль высказался за распределение. По его словам, такая практика поможет решить проблему нехватки врачей в сельской местности и отдаленных территориях.

По данным ОНФ, общая численность врачей в РФ сократилась на 28,5 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - на 108 тыс. человек. Также эксперты ОНФ отмечают неравномерность распределения кадров: при дефиците врачей, работающих в амбулаторно-поликлинических медучреждениях, и дефиците сотрудников скорой медицинской помощи имеется переизбыток врачей, работающих в стационарах (9,7 тыс. человек).

V ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, 3 сентября - так называемый нулевой день форума. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.