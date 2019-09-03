Президенты России и Монголии возложили венок к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга приняли участие в церемонии возложения венка к памятнику полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Напротив памятника собрались многочисленные жители Улан-Батора, которые громко приветствовали подъезжающий кортеж Путина радостными возгласами. На церемонии возложения венка также присутствовали четверо ветеранов-участников сражений на Халхин-Голе, самому старшему из которых исполнился 101 год, а самому младшему - 95 лет, и многочисленные российские и монгольские участники международной молодежной экспедиции "Пламя гордости за победу". Некоторые из ветеранов были в национальных монгольских костюмах, с боевыми орденами и медалями. После возложения венка Путин и Баттулга подошли к сидящим ветеранам.

"Хотел бы вас поздравить с сегодняшним праздником", - обратился к ним президент РФ.

Главе российского государства рассказали о фронтовой судьбе каждого ветерана, и он тепло пожал каждому руку, сказав личные поздравления.

За спинами ветеранов стояли дети и внуки советских и монгольских полководцев, в том числе и правнучка маршала Жукова. "Будем гордиться ветеранами, слава богу, они живы... будем хранить святую память о ваших родственниках", - обратился к ним Путин.

80-летие победы на Халхин-Голе

Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией.

Трехметровый монумент - красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и именем маршала Советского Союза является частью мемориального комплекса, неподалеку от него располагается дом-музей, открывшийся в 1979 году. В одноэтажном доме в 15-м районе Улан-Батора находилась ставка Жукова: там он жил со своей семьей после приезда из района Халхин-Гола, с октября 1939 до мая 1940 года.

В экспозиции дома-музея представлены фотоматериалы, кинохроника, литература и личные вещи маршала. Экспозиция рассказывает об истории зарождения советско-монгольского боевого содружества, о разгроме японской армии объединенными войсками под командованием Жукова в районе реки Халхин-Гол в 1939 году, о содружестве МНР и СССР в годы Великой Отечественной войны и совместных действиях советских и монгольских войск по разгрому Квантунской армии Японии на завершающем этапе Второй мировой войны в августе 1945 года.