Ректор РАНХиГС назвал абсурдной идею возвращения распределения выпускников вузов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России Владимир Мау считает нецелесообразным возвращение системы распределения выпускников вузов на предприятия.

"Эта идея [работы на определенном месте после вуза] есть применительно к целевым местам. Если есть целевое место, то человек, наверное, должен отработать там, где кто-то за него заплатил. Честно говоря, всерьез обсуждать распределение - я просто не представляю, как это делать в современном технологическом мире. А как, если у вас за шесть лет обучения в вузе появится много новых специальностей? Идея распределения абсурдна", - сказал он журналистам во вторник.

По результатам социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале 2019 года, идею обязательного распределения после получения бесплатного высшего образования поддерживает 74% населения.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков тогда отметил, что министерство не поддерживает идею возвращения к системе распределения выпускников вузов, однако прорабатывает другие формы гарантирования их трудоустройства.