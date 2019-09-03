В Москве почтили память жертв террористического акта в Беслане

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Панихида в память о жертвах теракта в Беслане прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе постоянного представительства Северной Осетии при президенте РФ.

"В Международный День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к памятнику жертв теракта. 334 белых воздушных шара были выпущены в небо - столько погибло тогда человек, 186 из них - дети", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие бывшие заложники, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", врачи медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники, члены Московской осетинской общины. "Мы скорбим. Мы не могли сюда не прийти, это наш долг перед погибшими. Такое не должно нигде повториться, ни в Беслане, ни в Цхинвале, ни в одном уголке планеты. Мы будем сюда приходить, пока у нас хватит сил. Я видел этот кошмар воочию, для меня это незаживающая рана. Надо рассказывать всему цивилизованному миру про то, что любые радикальные проявления - это болезнь, и ее надо лечить и лечить вовремя", - сказал ТАСС посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.

Также были возложены цветы и венки к могилам погибших бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области.

"15 лет назад случилась страшная трагедия. В результате беспрецедентно жестокого террористического акта в Беслане погибли больше 300 человек, среди них 186 детей. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы вспоминаем погибших в те страшные дни. Вечная память", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.