Путин поручил до 1 июля 2020 года законодательно установить требования к медорганизациям

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2020 года обеспечить внесение в российское законодательство обязательных требований к медицинским организациям, претендующим на внедрение новой модели оказания гражданам оптимально доступной первичной помощи. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 20 августа совещания.

Кабмину также предстоит утвердить порядок определения степени соответствия медорганизаций обязательным требованиям для использования этой новой модели, соответствующие полномочия получит Росздравнадзор. Для руководителей медучреждений и медработников, согласно поручению, необходимо создать механизмы мотивации.

Кроме того, правительство РФ утвердит порядок контроля за своевременностью, полнотой и достоверностью информации от субъектов РФ, вносящейся в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Законодательно будет установлена административная ответственность для руководителей высших исполнительных органов власти субъектов РФ за нарушение порядка представления этой информации.

Помимо этого, будут актуализированы нормативы и правила эксплуатации зданий медорганизаций для определения сроков и объемов проведения их капитального ремонта или реконструкции. Для каждого субъекта РФ установят стоимость капитального ремонта в расчете на один кв. м. Также будет сформирована база типовых проектов зданий медучреждений, при строительстве которых используются современные технологии, с учетом количества прикрепленного населения, климатических и географических условий.

В поручении говорится, что до 1 июля 2020 года Минздрав России должен законодательно получить полномочия создать и вести федеральный регистр лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование. Кандидатура на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ тоже должна быть согласована с Минздравом.