Стрелковая ассоциация США осудила решение Walmart ограничить продажу оружия и боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США осудила решение руководства торговой сети Walmart ограничить продажу короткоствольного оружия и некоторых видов боеприпасов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении НСА.

"Считаем постыдным решение Walmart поддаться давлению со стороны элит, выступающих против оружия. В скором времени очереди переместятся из Walmart к другим торговым сетям, которые выражают более серьезную поддержку фундаментальным американским свободам", - указывается в заявлении Национальной стрелковой ассоциации.

"Правда состоит в том, что действия Walmart не обеспечат нам большую безопасность. Вместо того чтобы обвинить преступников, [руководство] Walmart предпочло подвергнуть репрессиям законопослушных американцев", - отметили в НСА.

Во вторник руководство американской торговой сети Walmart сообщило о том, что прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей. В их числе - патроны для ружей калибра .223 (0,224 дюйма) и 5,56 мм, которые, хоть и используются обычно для охотничьих ружей, могут быть применены в магазинах повышенной емкости для боевого оружия. Помимо этого, руководство Walmart ограничит продажу боеприпасов для короткоствольного оружия, а также откажется от продажи этого типа стрелкового оружия в штате Аляска. Газета The New York Times отмечает, что этот штат был последним, в котором Walmart сохранял возможность приобрести короткоствольное оружие для личного пользования.

В заявлении руководства торговой сети уточняется, что на такой шаг в компании пошли после трагедии со стрельбой в одном из магазинов сети в штате Техас. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.