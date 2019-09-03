Минздрав рассчитывает в этом сезоне привить от гриппа почти половину населения страны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав рассчитывает в текущем сезоне вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. В частности, прививки должны получать не менее 17 млн детей, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, в рамках Восточного экономического форума.

"В этом году мы планируем привить не менее 45% всего населения нашей страны, из них более 17 млн - дети, и не менее 75% людей из групп риска. Это, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов, дыхательной системы, эндокринными расстройствами, беременные женщины и все люди старше 60 лет, в том числе те, кто живет в учреждениях соцзащиты. Если сохранится такая же приверженность населения к вакцинации, как и прошлом, позапрошлом году, то мы надеемся, что эпидемическая ситуация по гриппу будет под полным контролем", - сказал он.

Краевой отметил, что в этом году эпидемия не должна превысить средней интенсивности. В частности, превалировать будут штаммы гриппа А (H3N2) и В. По его словам, на данный момент новые четырехвалентные отечественные вакцины против этих видов гриппа как раз готовятся к отгрузке в регионы. Поставку всех необходимых препаратов для старта кампании по иммунизации планируется завершить в октябре - начале ноября.

"Преимущественно это будет трехвалентная вакцина, потому что в настоящий момент зарегистрированы только две отечественные квадривалентные вакцины. Они зарегистрированы для применения у взрослого населения (18-60 лет). Именно они включают антигены двух типов вируса В. Эти два вируса как раз дают нам эпидемический хвост, который отмечается ближе к концу зимы - началу весны. В этом году у нас уже прошли все конкурсные процедуры, заключены контракты, своевременно будет поставлена вакцина", - рассказал Краевой.

При этом дети будут прививаться пока только трехвалентной вакциной, добавил замминистра.

Четырехвалентная вакцина от гриппа

Минздрав РФ рассчитывает до 2024 года полностью перейти на четырехвалентную вакцину от гриппа.

"Этот постепенный переход рассчитываем завершить в 2023-2024 годах. Этот план поэтапный, в первую очередь будем вакцинировать группы риска, включая медработников, работников сферы образования. Срок полного перехода на четырехвалентную вакцину зависит от нескольких факторов - это возможности производителя, получения разрешения для использования вакцины не только у взрослых, но и у детей, наличие соответствующих финансовых ресурсов", - сказал Краевой.

Сейчас в России существует две отечественные четырехвалентые вакцины. В этом сезоне их будут применять в рамках кампании иммунизации жителей РФ, добавил Краевой. "Отгрузка уже идет полным темпом. В первую очередь направляем в регионы, которые называем "входными воротами", - это наши пограничные регионы на западе и востоке, где наиболее интенсивно идет миграция населения. Поэтому там мы ожидаем наиболее интенсивный занос гриппа", - пояснил замминистра.

В конце января Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа. Закупать препарат будут за счет федерального бюджета. Как пояснили в Роспотребнадзоре, до настоящего времени для вакцинации использовались трехкомпонентные препараты. Новая вакцина, созданная отечественными учеными, прошла все необходимые исследования и испытания. Приняты все необходимые для производства препарата меры.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.