Роскачество рекомендовало детям употреблять сладкие хлопья не чаще двух раз в неделю

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Роскачество рекомендует кормить детей сухими завтраками, такими как хлопья, не чаще одного-двух раз в неделю из-за риска развития диабета и ожирения. Об этом говорится в сообщении организации.

"Основные минусы готовых завтраков - это высокое содержание сахара. После такой еды резко повышается уровень глюкозы в крови, и начинает активно вырабатываться инсулин. Как результат - регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника, поэтому позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще одного-двух раз в неделю", - пояснили в Роскачестве.

Эксперты отметили, что порция сладких хлопьев или шариков должна быть небольшой. При покупке сухих завтраков лучше выбирать те, что содержат меньше сахара и больше клетчатки (например, быстрорастворимые каши). При этом специалисты предупредили, что каши, которые достаточно залить кипятком, уступают по полезным свойствам традиционным. Кроме того, после такого завтрака ребенок начнет вновь испытывать голод уже через полтора-два часа, так как в быстрорастворимых кашах меньше клетчатки и они быстрее усваиваются, тогда как каша из цельного зерна дает чувство насыщения на три-пять часов.

Другой популярный у детей продукт - глазированные сырки - является источником большого количества жиров и сахара, а также содержит много ароматизаторов, рассказали в Роскачестве. Эксперты организации советуют покупать сырки с небольшим сроком годности из небольшого перечня ингредиентов. Желательно, чтобы в состав сырка входил молочный жир, а не его заменители, которые хуже усваиваются.

О кашах

Самым же полезным и сбалансированным завтраком, по мнению специалистов, является каша. "Очень хорошо, если она будет разной каждый день. Гречневая, овсяная, кукурузная, ячменная каши содержат множество ценных витаминов и минералов. А вот известная всем манка обладает меньшей питательной ценностью - слишком мало в ней растительных волокон", - считают в Роскачестве.

Для детей специалисты рекомендуют варить кашу на молоке, поскольку при сочетании с ним лучше усваиваются все питательные вещества и витамины из зерновых, а также оно обогащает кашу полноценным животным белком. В готовое блюдо можно добавить кусочек сливочного масла, которое содержит витамины А, Е и D, а также полезные жирные кислоты и полноценный белок.

Комбинировать кашу можно с любым молочным продуктом - йогуртом (натуральным, несладким и без добавок), творожком или сыром, уверены в Роскачестве, а вот хлеб к каше предлагать необязательно.

По данным организации, каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, в том числе запеканками, сырниками и ленивыми варениками. При этом яичный завтрак - яйца с хлебом из цельного зерна, омлет - можно предлагать ребенку два-три раза в неделю. В качестве добавок к каше и яичным и творожным завтракам эксперты советуют использовать овощи, фрукты и ягоды.