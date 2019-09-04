Минобрнауки предложило расширить механизмы оценки вузов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования предлагает расширить механизмы оценки эффективности российских вузов. Проект соответствующего приказа готов, сообщил ТАСС глава Минобрнауки Михаил Котюков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Проект приказа не отменяет действующие механизмы оценки деятельности учреждений высшего образования, а, наоборот, расширяет линейку инструментов их оценки. Кроме того, документ устанавливает единые показатели эффективности для всей подведомственной сети, в том числе с учетом ранее установленных минимальных границ показателей в рамках мониторинга системы высшего образования", - сказал он.

По словам Котюкова, необходимо модернизировать требования в части учета баллов ЕГЭ при оценке эффективности. "Например, при мониторинге эффективности деятельности вузов нижняя граница среднего балла ЕГЭ установлена на уровне 60 баллов, что нашло отражение в приказе по показателям оценки эффективности. При этом верхние границы показателей, устанавливающие целевые ориентиры развития отрасли, в настоящее время не установлены. По показателям, учтенным в приказе, такое значение будет установлено для вузов, подведомственных Минобрнауки России. При этом снижения верхних границ показателей министерством не производилось", - пояснил министр.

Он отметил, что Минобрнауки предлагает по отдельным пунктам установить более высокие пороговые значения показателей эффективности для вузов Москвы и Санкт-Петербурга. "Это связано, в первую очередь, с существующими миграционными потоками и большей привлекательностью данных регионов для абитуриентов, что неминуемо отражается на степени сложности достижения пороговых значений показателей. При этом аналогичный подход применяется и в мониторинге эффективности деятельности вузов, ежегодно проводимом Минобрнауки России", - добавил Котюков.

Публикации в Web of Science

Он также сообщил, что в министерстве пересмотрели подход к оценке публикационной активности в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science.

"На сегодняшний день не решена проблема дублирования статей в базах данных Web of Science и Scopus в действующих инструментах сбора и обработки данных о публикационной активности вузов. Во избежание завышения оценочных показателей на данном этапе принято решение об учете только одной базы данных", - уточнил он.

В то же время он отметил, что показатели оценки научной деятельности подведомственных учреждений высшего образования в дальнейшем могут быть пересмотрены "в части включения других информационно-аналитических систем научного цитирования".

"Хочу подчеркнуть, что разработанный нами документ не регламентирует вопросов, связанных с правом граждан на получение высшего образования по программам бакалавриата и специалитета. Он исключительно про критерии эффективности работы руководителей образовательных организаций в целях установления им выплат стимулирующего характера (премий)", - добавил Котюков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.