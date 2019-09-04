Минздрав России предложил вести мониторинг биологических рисков в стране

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав разработал законопроект, который позволяет создать единую сеть мониторинга для раннего выявления биологических рисков для населения РФ. Об этом сообщил в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы министерства Сергей Краевой.

"Минздравом совместно с заинтересованными федеральными органами разработан законопроект "Закон о биологической безопасности в РФ", который в настоящий момент внесен в правительство и должен быть рассмотрен на осенней сессии Госдумы. Наше предложение создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков с целью недопущения развития биологических угроз", - сказал он на сессии "Угрозы биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые риски и возможности".

Краевой пояснил, что в основе законопроекта лежит изменение парадигмы противодействия биологическим и химическим угрозам. В частности, особое внимание уделяется проведению на территории РФ мониторинга рисков и обеспечению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации биологического и химического характера.

"Нам ставится задача перейти от мониторинга уже свершившихся событий к мониторингу биологических рисков, которые могут быть в основе генно-биологической угрозы, - пояснил он. - Создается единая сеть мониторинга биологических рисков, позволяющих проводить оценку эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности и разрабатывается перечень мероприятий для нейтрализации биологических угроз. По сути дела, в настоящий момент формируется новая современная нормативная база, основанная на мониторинге рисков с целью не допустить угроз".

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.