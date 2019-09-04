В пяти регионах Дальнего Востока будут развивать сервисы телемедицины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) и ООО "Мобильные Медицинские Технологии" ("ММТ") в рамках Восточного экономического форума договорились о взаимодействии в создании в пяти регионах Дальнего Востока 50 телемедицинских комплексов и развитии сервиса "Онлайн Доктор". Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ДФВТ.

"В рамках соглашения планируется создать экосистему заботы о здоровье, позволяющую оказывать медицинскую помощь в отдаленных регионах", - сообщили в пресс-службе.

Экосистема включает онлайн-консультации с дежурными врачами и узкоспециализированными специалистами, онлайн-лаборатории, удаленный мониторинг здоровья, единую умную карту пациента (assistance-система) для сбора данных по консультациям и с носимых устройств, установку телемедицинских комплексов в труднодоступных регионах Дальнего Востока.

В рамках проекта "планируется установить более 50 телемедицинских комплексов в пяти регионах Дальнего Востока". Онлайн-консультации будут проводиться с помощью сервиса "Онлайн Доктор". Жители отдаленных районов смогут получать консультации врачей лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

"Актуальной проблемой для регионов Дальнего Востока, особенно его удаленных районов, является наличие медицинского неравенства, а именно недоступность своевременных высококвалифицированных медицинских консультаций. Развитие в ДФО совместного с ММТ проекта направлено на решение именно этой задачи", - сказал генеральный директор ООО "УК Дальневосточный Фонд Высоких Технологий" Руслан Саркисов, слова которого привели в пресс-службе.

Генеральный директор ООО "Мобильные Медицинские Технологии" Денис Юдчиц также отметил, что проект в значительной степени решает проблему доступности медицины для жителей отдаленных территорий. "Мы понимаем всю важность создания полноценной экосистемы заботы о здоровье, позволяющей своевременно выявлять заболевания и оказывать помощь пациентам, которые лишены возможности оперативно проконсультироваться со специалистом. Реализация намерений даст возможность сделать медицину доступной для жителей отдаленных регионов и снизить медицинское неравенство в РФ", - сказал он.

В рамках Восточного экономического форума ДФВТ также подписал соглашение с ПАО "Ростелеком" о взаимодействии в реализации на Дальнем Востоке РФ пилотного проекта "Умный город". Стороны намерены сотруничать в определении приоритетов развития Дальнего Востока, вырабатывать подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры региона, созданию условий развития компетенций.

О фонде

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), "Роснано" и РВК в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением фонда находится 5 млрд рублей, средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.