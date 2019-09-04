Папа Римский Франциск посетит Мозамбик, острова Маврикий и Мадагаскар

ВАТИКАН, 4 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск начал свою африканскую апостольскую поездку, в ходе которой он побывает сразу в трех странах - Мозамбике и островных государствах Маврикий и Мадагаскар. Визит понтифика продлится неделю, а путь до Мапуту займет почти всю среду.

Официальная программа начнется в четверг со встреч с представителями руководства. Как всегда, запланированы встречи с местным католическим духовенством, представителями других религий, а также мигрантами и беженцами. Как отметил сам Франциск в своих традиционных видеопосланиях, которые распространяются накануне поездки, его визит пройдет под знаком мира и прославления Евангелия. "Бог, отец для всех, дай братского примирения Мозамбику и всей Африки", - сказал понтифик. Он также упомянул темы сохранения окружающей среды (в обращении к населению Мадагаскара) и сохранения культурного разнообразия (в послание к населению Маврикия).

В службе печати Святого престола напомнили, что глава Римско-католической церкви посещает этот регион 30 лет спустя после своего предшественника Иоанна Павла II. "Эти страны очень разные и сильно изменились с тех пор. Тогда был период холодной войны, а эти страны были в основном аграрными. Сейчас урбанизация дает новые возможности, но одновременно и приводит к появлению новых бедных", - отметил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он также указал, что католическая церковь способствовала достижению мира в Мозамбике и борьбе с распространением вируса СПИД во всем регионе.

Франциск вернется в Ватикан 10 сентября.