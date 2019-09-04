Путин поздравил Нину Ургант с юбилеем

"Она может сказать: что ты все время ржешь, как гиена!"

"Она может сказать: что ты все время ржешь, как гиена!" Иван Ургант — о бабушке Нине

"Большой и щедрый талант, несравненное актерское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей. Многие фильмы и спектакли с вашим участием по праву считаются классикой отечественного театра и кинематографа", - подчеркнул Путин.

Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге (Ленинградская область). С 1962 года входит в труппу Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Ургант известна ролями в фильмах "Укротительница тигров" (1954), "Мать и мачеха" (1964), "Белорусский вокзал" (1970), "Премия" (1974). Народная артистка РСФСР (1974). Награждена орденами "Знак Почета" (1971), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2006, 1999), Почета (2016). Удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1976, за роль Дины Милениной в фильме "Премия").