Около 135 тыс. интернет-посылок стоимостью более €500 поступило в Россию в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 135 тыс. интернет-посылок из-за рубежа, превышающих беспошлинный порог в €500, поступило в РФ с января по август этого года. Всего за этот период в страну прибыло около 220 млн посылок, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин.

"Если в 2018 году к нам поступило из-за рубежа около 370 млн посылок, то за восемь месяцев этого года по данным, имеющимся у нас, порядка 220 млн посылок. Причем с превышением [беспошлинного] порога [в €500] 135 тыс. посылок, в прошлом году было 32 тыс. посылок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума в среду.

Булавин подчеркнул, что это ожидаемый результат. "Если взять всю интернет-торговлю и разбить по стоимостным секторам, то на сектор €20 евро и менее приходилось у нас 86% всей интернет-торговли", - добавил он.

Порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года составляет €500. С 2020 года эта сумма должна снизиться до €200. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.