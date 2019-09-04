"Единая Россия" выступила за ускорение цифровизации отчетности в школах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" рекомендует Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ ускорить переход к полной цифровизации школьной отчетности. Об этом говорится в проекте резолюции заседания партийной дискуссионной площадки "Благополучие человека", где в среду обсуждаются предложения по избавлению учителей от излишней административной нагрузки.

"Партия направит обращения в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ с рекомендацией ускорить переход на полную цифровизацию отчетной деятельности. Это позволит исключить дублирование информации на бумагу и сэкономить время педагога, затрачиваемое на внесение одной и той же информации на разные носители", - отмечается в документе.

По словам координатора площадки, ректора РГСУ Натальи Починок, дублирование электронных и письменных документов и требование непременно предоставлять последние с печатью и подписью организации - одна из самых частых тем обращений, полученных партией от учителей из регионов. "Цифровые технологии внедряются, но это никак не влияет на сокращение бюрократической нагрузки", - сказала она.

Другие обращения, по словам Починок, касаются унификации и сокращения форм отчетности и надзорных мероприятий, оптимизации работы надзорных органов. "И еще очень интересное предложение - снижение массовых квотных мероприятий от местных и региональных властей", - добавила она.

Освобождение учителей от избыточной бюрократической нагрузки ранее обсудили на региональных дискуссионных площадках партии более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей региональных органов образования и родительского сообщества из 56 регионов страны, сообщил в свою очередь замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. "Мы организовали всероссийское обсуждение этой проблемы... По сути дела, сегодня наша задача - финализировать все те предложения, которые поступили к нам", - сказал он, отметив, что в рамках дискуссионной площадки практически организовано нулевое чтение законопроекта о снижении отчетной нагрузки на учителей.

"Какая задача у "Единой России": учитель должен заниматься только педагогической работой, своим прямым делом, своим призванием, детьми. А для бюрократии у нас есть учредители, есть муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс", - заявила в свою очередь координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Законопроект Минпросвещения

Министр просвещения РФ Ольга Васильева 30 августа на общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге сообщила, что министерство готовит законопроект, регламентирующий количество документов, с которым должен работать учитель. По ее словам, должны остаться лишь четыре таких документа: план, тематический календарный план, журнал и дневник.

В конце июля в Госдуму был внесен законопроект группы депутатов "Единой России", относящий к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования установление перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники.