Мединский представил школьный учебник по военной истории России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Презентация учебника по военной истории России "Военная история России. Главное" для школьников прошла в среду на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. Издание представил министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, передает корреспондент ТАСС.

"Уже 50 тыс. этих учебников переданы в московские школы, и мы ожидаем еще 200 тыс. в ближайшее время. Когда мы готовили этот учебник, мы исходили из того, что изучать военную историю Отечества должно быть интересно, поэтому он достаточно глубок профессионально, с другой стороны, он легко написан, для всех возрастов", - сказал Мединский на презентации.

По его словам, это одно из самых достоверных изданий для школы по соответствующей тематике. "Написано, что он под редакцией Мединского, но авторы этого учебника - профессиональные историки, доктора наук. Наверное, это один из самых достоверных учебников истории по данной теме, который когда-либо издавался", - подчеркнул министр.

По его мнению, в преподавании истории в средней школе есть ряд ошибок. "Мне всегда казалось и продолжает казаться, что в изучении истории в школе есть системные ошибки. Учебники хорошие, но у нас очень однобокий взгляд на историю, даже у отличников. Знания носят очень односторонный характер, если мы возьмем хорошего ученика, он половину знает хорошо, а о другой половине догадывается, но представления не имеет, он не связывает эти половины", - сказал председатель РВИО.

При этом он отметил, что история должна доноситься до подрастающего поколения в интересной форме, и привел в качестве примера один из материалов нового учебника. "В истории главное - рассказать интересную историю, поучительную. Что наш школьник знает о московских стрельцах? В школьном учебнике этому посвящено несколько строчек в контексте стрелецкого бунта. Но на самом деле это были "русские мушкетеры", очень организованные армейские подразделения по принципиально новому образцу. Кстати, это была первая в мире армия, которая носила унифицированную военную форму. Такие моменты делают изучение истории нашего Отечества интереснее и увлекательнее", - заключил Мединский.