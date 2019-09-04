Синоптики прогнозируют дожди и грозы в регионах Центральной России в ближайшие два дня

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня. Об этом в среду сообщается на официальных сайтах региональных ГУ МЧС и центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГЦМС).

В Орловской, Рязанской и Тульской областях в четверг и пятницу синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, с грозами. Температура воздуха составит около плюс 25 градусов днем и 16 градусов ночью. В Тверской области чуть прохладнее - до плюс 22 градусов днем, плюс 9 ночью, осадки пройдут в четверг, конец рабочей недели будет солнечным, уточнили в местном ГЦМС. Во Владимирской и Костромской областях метеорологи советую вооружиться зонтами в пятницу, дожди местами будут сильными, днем столбик термометра поднимется не выше плюс 20, ночью опустится до плюс 13 градусов.

В Калужской, Смоленской и Ярославской областях днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, ночью до плюс 14 градусов. По данным гидрометцентров регионов, ближайшие два дня будет идти дождь, возможен туман. В Ивановской области переменная облачность, кратковременные осадки, днем 18-20 тепла, ночью около плюс десяти градусов.

В некоторых регионах ЦФО, таких, например, как Белгородская, Брянская и Липецкая области, без осадков и значительно теплее - около плюс 26 днем и плюс 18 градусов ночью. Синоптики отмечают, что из-за засушливой и жаркой погоды в регионах сохраняется высокий класс пожарной опасности. Четвертого сентября особый противопожарный режим объявлен в Курской области, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону. Температура воздуха составит около плюс 27 градусов днем и плюс 21 ночью.

"Предупреждение МЧС о высоком - пятом - классе пожарной опасности на востоке Воронежской области связано с тем, что вторую неделю нет дождей. Не ожидаются дожди и в четверг, но они возможны в пятницу днем и в ночь на субботу. В четверг и пятницу мы ожидаем до плюс 28 градусов, ночь достаточно прохладная - от 9 до 14 градусов тепла, в низинах может быть до 6 градусов тепла", - сообщила ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Галина Губинская.

Высокая пожароопасность сохраняется и в Тамбовской области. В четверг и пятницу в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью плюс 11, днем до плюс 25 градусов тепла.