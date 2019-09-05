Глава Росатома: точной цифры по количеству захороненных отходов в России нет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба в России затруднена тем, что в России нет точной информации о количестве захоронений опасных отходов. Об этом в ходе сессии на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Вызов не то, что не существует работы с этими [опасными] отходами. Она существует, и она неправильная. И точной информации о том, сколько таких отходов сейчас захоранивают в Российской Федерации, нет ни у кого. И это еще предстоит выяснить", - сказал Лихачев.

При этом он напомнил, что Государственная дума недавно приняла закон, предполагающий создание Росатомом информационной системы, "которая вскроет механизмы накопления и предложит пути нейтрализации этих отходов". При этом, по словам главы госкорпорации, контроль может осуществлять как сам "Росатом", так и предприятия - производители отходов как таковые - в рамках системы государственного контроля.

Лихачев добавил, что в настоящий момент в России уже действует семь заводов по нейтрализации химического оружия - три в Приволжском федеральном округе, один в Саратовской области, в Кировской области, в Удмуртии и в Кургане. В ближайшее время Росатом вместе с правительством и общественностью определит места для строительства еще трех аналогичных предприятий.

"Очевидно, что одно из предприятий будет стоять здесь - это Дальний Восток", - добавил он.

"Наша задача - реконструировать старые предприятия, создать три новых, создать единую информационную систему контроля, наработки и нейтрализации отходов и подумать, что делать с накопленным наследием. Потому что если мы говорим о ежегодном накоплении порядка 354 тыс. тонн промышленных отходов 1-й и 2-й категории, то накопленного будет все равно больше", - резюмировал Лихачев.