Минпросвещения: новый порядок формирования перечня учебников будет принят в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новый порядок формирования федерального перечня учебников будет принят уже в текущем году, в Минпросвещения РФ ожидают скорейшую регистрацию приказа в Минюсте. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, отвечая на вопрос ТАСС.

"Приказ сейчас в процессе регистрации, мы его отправляли в Минюст, Минюст кое-какие замечания высказал, мы, соответственно, их поправили. Принципиально там ничего не поменялось <...> Порядок будет принят в этом году, я думаю, что Минюст его зарегистрирует вот-вот, он вступит в силу, и мы совершенно по-другому перестроим [порядок формирования перечня]", - сказал Зенькович.

Министерство просвещения России подготовило проект приказа, согласно которому будет формироваться федеральный перечень учебников, рекомендованных для школ. Заключения экспертов предлагается выдавать на то или иное пособие сроком на пять лет, экспертиза учебников будет носить государственный характер, а организация ее проведения будет возложена на подведомственную Минпросвещения структуру. Также, согласно новому порядку, на обороте титула учебника будет стоять фамилия эксперта, который провел экспертизу.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня. В августе стало известно, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым федеральным перечнем учебников. В свою очередь в Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.