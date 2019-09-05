Фермер в Приамурье безвозмездно отдал 26 т картофеля пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Фермер в Амурской области безвозмездно поделился урожаем картофеля с пострадавшими от паводка, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Амурский фермер поделился с подтопленцами своим урожаем. Глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) "Авангард" безвозмездно отправил в Мазановский и Селемджинский районы 26 т картофеля. Овощи получили жители сел Норск, Угловое, Богословка и Козловка", - говорится в сообщении.

Как уточняется, глава КФХ Сергей Сергеев занимается выращиванием картофеля и сои более 20 лет. Хозяйство находится в селе Гродеково Благовещенского района. "Ко мне обратился заместитель председателя областного правительства Александр Нестеренко с просьбой помочь подтопленцам. Он спросил, есть ли у меня возможность отправить людям картофель, я согласился. В таких ситуациях не жалко своего урожая для хорошего дела", - цитируются в сообщении слова фермера.

Первый в этом году урожай картофеля фермер выкопал специально для пострадавших от паводка, а итоге получилось 650 сеток картофеля, каждая из которых по 40 кг. "Это долгожданная помощь, очень нужная, у нас же вообще урожая ни у кого не осталось, все сгнило. Огромное спасибо Сергею Сергееву за картофель. Нам доставили 400 сеток, которые мы разбирали и раздавали жителям села вчера вечером и сегодня утром, некоторые уже успели ее даже попробовать: говорят, хорошая крупная амурская картошка", - приводятся в сообщении слова главы села Угловое Альбины Куницыной.

В общей сложности картофель получили около 900 пострадавших от паводка, овощи им привезли два "Камаза" с прицепом и полуприцепом. "Очень хорошо, что у нас в регионе есть такие отзывчивые люди. Фермеры, которые зарабатывают на своем урожае деньги, готовы помочь бесплатно нуждающимся амурчанам. Это важно, что у нас люди сплоченные и неравнодушные к чужой беде в сложной ситуации", - цитирует сайт заместителя председателя областного правительства Александра Нестеренко.

В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим ЧС. В регионе оказались подтоплены 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок, 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы площадью около 250 тыс. га.