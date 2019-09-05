Минприроды не видит необходимости в штрафах за неразделение бытового мусора

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин выступает против введения штрафов для населения за нераздельный сбор бытового мусора. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Ввести штрафы за неразделенный мусор? Я против таких санкций в отношении нашего населения, по крайней мере - сейчас. Мы для начала должны создать условия - инфраструктуру. То есть когда реформа заработает на полную мощность, когда мы поймем, что наши сортировочно-перерабатывающие мощности недозагружены, тогда мы можем что-то говорить нашему населению", - сказал он.

Кобылкин обсуждал возможность введения штрафов при неразделении мусора в контексте увеличения доли переработки бытовых отходов: если население отдельно накапливает вторичные материалы из своего мусора, то доля его переработки значительно увеличивается. Министр отметил, что вовлечение вторичных ресурсов в оборот - важный бизнес, но он остается бизнесом и "не должен влиять на карман простого человека" в плане штрафов.

Он добавил, что также не приемлет пока введение запрета на использование одноразовой пластиковой посуды. "Я против революционных каких-либо движений в части мусорной реформы, это должно быть эволюционно. Если мы почувствуем, что нам надо запрещать пластиковую посуду, стаканчики и так далее, то, безусловно, мы это сделаем. Но первична инфраструктура, мы ее должны создать. Россия - уникальная страна, и, может быть, даже оборот пластика в нашей стране не будет похож на опыт стран, которые мы приводим в пример", - отметил он.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами, сформулированный ранее вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.