{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Великобритании пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота

По данным газеты Manchester Evening News, у пассажира Майкла Брэдли было при себе удостоверение пилота, поэтому его допустили к полету

В Великобритании пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу. Об этом сообщила газета Manchester Evening News.

По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, у которого при себе было удостоверение пилота, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что летчик не явился на работу. В EasyJet уточнили, что позволили ему управлять лайнером только после тщательной проверки. "Это полностью соответствует правилам, так как у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим высшим приоритетом", - приводит издание слова представителей авиакомпании.

В итоге перелет был произведен в срок, без задержек. В EasyJet заявили, что этот случай стал исключительным, и поблагодарили Брэдли за помощь.

Теги
Великобритания
ВЭФ-2019
Япония упрощает получение виз для отдельных групп российских граждан
Нововведение коснется специалистов, занятых в развитии двухстороннего экономического сотрудничества, и студентов
Читать полностью