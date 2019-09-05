СМИ: в Великобритании пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота

В Великобритании пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу. Об этом сообщила газета Manchester Evening News.

По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, у которого при себе было удостоверение пилота, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что летчик не явился на работу. В EasyJet уточнили, что позволили ему управлять лайнером только после тщательной проверки. "Это полностью соответствует правилам, так как у пассажира были при себе лицензия и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим высшим приоритетом", - приводит издание слова представителей авиакомпании.

В итоге перелет был произведен в срок, без задержек. В EasyJet заявили, что этот случай стал исключительным, и поблагодарили Брэдли за помощь.