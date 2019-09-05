Путин на пленарной сессии ВЭФ отметил хорошую спортивную форму президента Монголии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил хорошую спортивную форму президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, напомнив о его достижениях в единоборствах.

Ведущий пленарного заседания журналист Сергей Брилев, обращаясь к президенту Монголии, не сразу нашел подходящую формулировку, чтобы пригласить Баттулгу выступить. "Прошу вас подойти к сцене, к подиуму, к трибуне", - подбирал правильное слово ведущий.

"Он может и на подиуме выступить. Посмотрите, как он выглядит. Все-таки чемпион мира по самбо", - тут же отреагировал Путин.

В начале сентября в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" Путин напомнил, что Баттулга "занимается и дзюдо, и самбо, является всемирно признанным мастером единоборств". Отвечая на вопрос о том, какое влияние на личные связи с монгольским президентом оказал обоюдный интерес к дзюдо и увлечение спортом, Путин сказал, что общие интересы и схожий образ мыслей помогли обоим лидерам "очень быстро наладить взаимопонимание, или, как говорят, настроиться на одну волну". По его словам, это "позволяет поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов".