Жалоба РЕН ТВ на сенатора Мархаева зарегистрирована в Совете Федерации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Обращение телеканала РЕН ТВ с жалобой на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева поступило в секретариат Совета Федерации, оно будет рассмотрено комитетом палаты по регламенту и организации парламентской деятельности, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь председателя СФ Владислав Пономаренко.

"Можем подтвердить, что в секретариат председателя СФ поступило обращение от телекомпании РЕН ТВ, связанное с конфликтной ситуацией с участием журналистов телеканала и сенатора В. М. Мархаева. Вчера оно зарегистрировано. Документ будет передан для рассмотрения в соответствующий комитет Совета Федерации - комитет по регламенту и организации парламентской деятельности", - сказал Пономаренко.

По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, обращение будет передано в комитет после того, как спикер палаты Валентина Матвиенко поставит резолюцию на документе. После этого комитет в течение месяца приступит к его рассмотрению. Ближайшее заседание комитета Совфеда по регламенту состоится в конце сентября.

Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ. Журналисты также просят председателя СФ Валентину Матвиенко и главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко оценить поведение Мархаева. В свою очередь Мархаев, который баллотируется в мэры Улан-Удэ, подал заявление в следственное управление СК РФ по Бурятии с жалобой на сотрудников телеканала РЕН ТВ, которые "препятствовали в проведении законной агитации", он просит привлечь журналистов к уголовной ответственности.

Суть конфликта

По утверждению телеканала, сенатор, который также является первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ, после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией. В руководстве КПРФ ТАСС заявили, что считают происшедшее провокацией со стороны журналистов.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.