В Минпросвещения не считают использование детьми гаджетов огромной проблемой

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Использование детьми различных гаджетов не является огромной проблемой, гораздо важнее, для каких целей они их используют. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава Сбербанка Герман Греф на сессии, посвященной образованию в школе, на Восточном экономическом форуме, рассказал, что считает огромной проблемой зависимость детей от гаджетов. По его словам, сегодня в среднем ученики проводят в гаджетах более 6 часов в день, кроме тех, у которых родители выдают гаджеты по расписанию. Есть и те, кто проводят 2 часа, 12 часов и 16 часов. Греф также отметил, что многие школьники прячутся с гаджетами от родителей вечером под одеялом, как раньше дети прятались с книгами.

"Вопрос не в гаджетах, а в содержании. Грубо говоря, гаджеты - это некая реальность, понятное дело, у родителей есть определенная настороженность, которая может распространиться на развитие цифры и т. д. Но вопрос в содержании, что они там в этих гаджетах смотрят. Если там образовательный контент, то это одна история", - сказал Зенькович.

Он напомнил, что недавно Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах.

"Это не значит, что мы против гаджетов, вопрос в том, что они не должны мешать", - сказал Зенькович.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.