"Яндекс.Такси" и Гарри Нуриев выпустили коллекцию одежды с акцентом на ремни безопасности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Художник, архитектор и основатель Crosby Studios Гарри Нуриев совместно с "Яндекс.Такси" выпустили коллекцию одежды, основной акцент в которой сделан на ремнях безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Яндекса.

"Художник и архитектор Гарри Нуриев, основатель Crosby Studios, совместно с Яндекс.Такси выпустил коллекцию одежды и аксессуаров. Она будет представлена на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2019 с 6 по 8 сентября", - сообщили в компании.

По словам директора по маркетингу "Яндекс.Такси" Дарьи Золотухиной, проект "Safe is the new sexy является размышлениями на тему безопасности в движении, которой вдохновился художник. Базовый элемент арт-объекта и коллекции - ремень безопасности. "Такая неприметная вещь, которую часто просто игнорируют. Мы хотим попробовать сделать ремень желанным и модным объектом, а осознанность по отношению к собственной безопасности - новым трендом", - сказала она.

В коллекции использованы настоящие автозамки, ремни безопасности и автомобильная аптечка. Применялись ткани и материалы, которые также отсылают к автомобильной теме: так, например, куртка сшита из экокожи для обивки кресел, шуба и штаны - из микрофибры, которая похожа на рукавицы для мытья автомобиля, очки - отсылают к фарам автомобиля. В работе над коллекцией использовалась уникальная технология для обработки материалов, а рисунки и логотипы наносились с помощью разных специальных техник.

В коллекцию вошли несколько предметов одежды и аксессуаров, выполненных в серо-желтом цветах: брюки, футболки, майки и лонгсливы, шорты-велосипедки, юбки, а также ремни и сумки. По данным "Яндекс.Такси" пока неизвестно какие именно вещи выйдут в массовую продажу.

"Сегодня мы показали концепт первой коллаборации, мы планируем до конца года сделать поп-ап сторы и корнеры, где и когда это будет -- мы расскажем позднее. Думаем, что серьги и ремни будут хитами, но посмотрим, что полюбится аудитории", - пояснили в компании.