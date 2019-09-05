Проект об осквернении военных памятников за рубежом могут внести в Думу до конца года

Ранее во время круглого стола, посвященного законопроекту, Белик и его коллеги выразили уверенность, что Госдума поддержит инициативу Минобороны.

"До конца осенней сессии 2019 года, как планируется, законопроект должен быть внесен на рассмотрение", - сказал Белик.

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, инициированный Министерством обороны РФ, планируется внести в Госдуму до конца этого года, сообщил ТАСС в четверг депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Мы рассчитываем и надеемся, что наши коллеги из других фракций и фракция "Единая Россия", обладающая большинством, поддержат данную инициативу и проголосуют за приятие данного закона", - сказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Он отметил, что "войной с памятниками занимаются прежде всего на государственном уровне", а объявить в международный розыск или начать уголовное преследование за данное правонарушение "представляется сложно реализуемым" делом. "Мы сошлись на том, что сейчас должны быть зафиксированы прежде всего запрет на въезд и экономические санкции, а также запрет на право вести какую-либо экономическую деятельность на территории России", - уточнил Ревенко.

О законопроекте

Ранее Минобороны России предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

Кроме того, Минобороны РФ предлагает разработать меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ. В качестве подобных мер военное ведомство предлагает запрет на въезд на территорию России граждан иностранных государств и арест на территории РФ финансовых и иных активов граждан иностранных государств, которым запрещен въезд на территорию РФ, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.

Политический заказ Запада

Депутат Госдумы, первый зампредседателя организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин указал, что вместе с мемориалами за рубежом стремятся уничтожить память о подвиге советских солдат.

В свою очередь польский политолог, лидер партии "Смена" Матеуш Пикорский назвал эти явления политическим заказом Запада. "Безусловно, необходимо противодействовать, необходимо [РФ] сотрудничать с организациями, которые могут информировать Россию про случаи осквернения памятников. Не сомневаюсь, что вы найдете партнеров и в Польше, и в других странах Центральной Европы", - добавил Пикорский.

Руководитель военно-патриотической организации Содружество "Курск" (Польша) Ежи Тыц добавил, что общественные организации не могут полностью нивелировать проблему, но им удается спасти некоторые памятники и символы. Например, в Польше общественники, обратившись в прокуратуру, смогли добиться официального признания того, что красная звезда - один из традиционных элементов советских военных мемориалов - не является запрещенным в стране, а после этого - добиться возвращения звезды на мемориалы братских кладбищ и памятники.

Уважение к чужой памяти

Саблин отметил, что в РФ уважительно относятся к памятникам иностранным воинам. Например, в Севастополе сохраняют мемориалы, установленные в память о солдатах из Англии, Франции, Италии, Турции, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов.

Спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева в свою очередь указала, что в городе не позволяли себе неуважительного отношения по отношению к объектам, которые были установлены украинскими властями и не воспринимались севастопольцами как часть своей истории. "Когда мы вернулись домой, в Россию, в марте 2014 года были сняты государственные символы Украины со зданий госучреждений в нашем городе, были сняты с постаментов памятники, подобные памятнику гетману Сагайдачному (командовал запорожскими казаками в начале XVII в., когда они выступали на стороне Речи Посполитой - прим. ТАСС). Но севастопольцы не могли даже помыслить варварства по отношению к этим символам. Они были бережно упакованы и отправлены на Украину", - рассказала Алтабаева.

Замглавнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко добавил, что российские моряки также заботятся о памятниках, установленных российским воинам за рубежом. Например, военнослужащие Черноморского флота шефствуют над памятниками на Ионических островах, во время заходов в эти порты проводят необходимые работы на мемориалах и прилегающей территории.