Глава Приморья заявил, что последствия тайфуна "Линлин" невозможно спрогнозировать заранее

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Спрогнозировать последствия тайфуна "Линлин" для Приморья заранее невозможно, однако все службы региона и главы районов готовятся к нему. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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В четверг синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае на 7 и 8 сентября в связи с выходом на территорию региона тропического тайфуна "Линлин", который, согласно прогнозу, может принести сильные дожди и подъемы уровней воды в реках до 2,8 метра.

"Никакой синоптик, никакой предварительный прогноз не даст результатов. Просто готовиться к этому нужно", - сказал Кожемяко. "Главы [районов] на месте, все службы знают об этом [тайфуне]", - добавил он.

По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.