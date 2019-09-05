Кадыров оценил шутку Путина про высокий темп рождаемости в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/.Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что шутка президента России Владимира Путина о рождаемости в республике, прозвучавшая на полях Восточного экономического форума, войдет в сборник афоризмов главы государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На Восточном экономическом форуме, комментируя слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние, Путин пошутил, что в Чечне и Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше. "Вопрос в том, на что тратить энергию", - добавил он.

"Юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным.Именно таким высоким искусством политического юмора владеет Президент России Владимир Путин.Это высказывание Владимира Путина вызвало бурные аплодисменты.Уверен, что оно войдёт в сборники известных цитат и афоризмов нашего президента", - написал Кадыров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.