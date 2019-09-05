Дамаск будет содействовать возвращению российских детей на родину из Сирии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сирийские власти заявили, что намерены оказывать помощь в работе по возвращению российских детей из этой республики на родину. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой после встречи детского омбудсмена с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и президент Сирии обсудили вопросы защиты прав российских детей, находящихся в Сирийской Арабской Республике (САР), в том числе в лагерях на территориях, временно неподконтрольных официальным властям республики. В результате переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве, сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории САР на родину, что свидетельствует о тесном взаимодействии между государствами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе в ходе встречи с главой Сирии Кузнецова рассказала о работе по возвращению российских детей на родину из Ирака, которая ведется в рамках реализации поручений президента и правительства. "Детский омбудсмен уточнила, что тремя рейсами удалось вывезти 90 несовершеннолетних, в ближайшее время эта работа будет завершена", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Кузнецова отметила, что возросло количество обращений в аппарат детского омбудсмена от российских граждан, которые просят помочь в возвращении в Россию детей, находящихся на территории Сирии.

Документы на возвращение детей

Российская сторона уже подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок.

"Уже сейчас в сирийских тюрьмах [вместе с матерями] мы нашли детей, на которых во время моего пребывания в Сирии были оформлены документы на возвращение. <...> Надеюсь, хотя бы четверых детей мы точно вернем. Все остальные переговоры сейчас в процессе, надеюсь, они увенчаются успехом", - сказала Кузнецова.

По ее словам, алгоритм работы по возвращению детей к родственникам в России уже отработан в Ираке. В начале августа на форуме молодых семей в Пскове Кузнецова сообщала, что последние 30 детей будут возвращены родственникам в России из Ирака до конца сентября. "Это внушает надежду, что те подходы, которые мы выработали в России вместе с МИД и другими ведомствами, эффективны и действенны. Конечно, в этой ситуации [в Сирии] есть некоторые вопросы. Надеемся, что мы их решим", - отметила Кузнецова.

В Сирии, добавила она, уже работает группа российских специалистов, которая проводит забор ДНК, чтобы с наибольшей достоверностью идентифицировать детей россиян. "Работа в этом направлении связана с серьезными рисками, но мы должны дать этим детям шанс на мир. Собрав у них образцы ДНК, мы создадим базу данных и приступим к оформлению документов на возвращение в Россию", - сказала детский омбудсмен.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.