В Дербенте проведут конкурс на разработку варианта развития города

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Город Дербент, для которого будет разработан мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, должен сохранить свою аутентичность в исторической части, при этом современная часть города должна стать инновационным центром. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, об этом на встрече с финалистами международного конкурса на разработку мастер-плана в четверг заявил глава Дербента Хизри Абакаров.

Финалистами конкурса на разработку мастер-плана Дербента стали два международных и один российский консорциумы, каждый из них разработает свой вариант развития города. Итоги конкурса подведут 19 ноября.

"Я бы хотел, чтобы здесь переплетались старина и современность, чтобы люди могли окунуться в древнюю историю, стать частью культуры и традиций Дербента и в то же время имели возможность отдохнуть в современном центре с развлекательными комплексами. Историческая часть Дербента должна сохранить свою аутентичность, а другая сторона города - стать инновационным центром", - привели в пресс-службе слова Абакарова.

В пресс-службе отметили, что представители консорциумов уже познакомились с городом и побеседовали с его жителями о том, каким сами горожане видят будущее Дербента. По мнению главного архитектора города Незира Гусейнова, главная задача, которую предстоит решить разработчикам мастер-плана, - создать проект, реализация которого позволит сделать город более удобным как для местных жителей, так и для туристов.

"Не менее важная задача - развить экономический потенциал города, который будет приносить хорошие результаты", - привели в пресс-службе словам Гусейнова.

О мастер-плане Дербента

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития во исполнение поручения президента и в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.

Итоги первого этапа конкурса на разработку мастер-плана были подведены в конце июля. Финалистами конкурса стали консорциум под лидерством "АйЭнДи Аркитектс" из России (члены консорциума ADEPT (Дания), SWA (США), Найт Фрэнк (Россия), "РашаДискавери" (Россия), консорциум под лидерством Института генплана Москвы (члены консорциума Гинзбург и архитекторы (Россия), СКЦ (Россия) и консорциум под лидерством МАДМА из Нидерландов (член консорциума РТДА (Россия).