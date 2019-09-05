Архангельские власти направят 800 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Руководство Архангельской области до конца года выделит 800 млн рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Об этом журналистам в четверг сообщил глава региона Игорь Орлов во время визита в детско-юношескую спортивную школу номер 1 Северодвинска.

"Повышение заработной платы, в том числе и для педагогов, у нас предусмотрено: только до конца года на эти цели будет направлено около 800 млн рублей", - сказал он.

По его словам, для педагогов также необходимо создать качественную инфраструктуру, хорошие условия труда и жизни, прорабатывать инструменты, которые помогут в приобретении жилья. "Сегодня правительством региона в этом направлении ведется серьезная работа, разрабатываются новые законопроекты, призванные поднять уровень жизни наших граждан", - резюмировал губернатор.