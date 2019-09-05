Пользователи сервисов Yahoo сообщили о сбое в работе

ТАСС, 5 сентября. Масштабный сбой в работе электронной почты и других сервисов американской компании Yahoo, охвативший в первую очередь страны Западной Европы, произошел в четверг. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

На сбои пожаловались тысячи пользователей. Сервисы Yahoo были недоступны на протяжении шести часов.

Чаще всего о проблемах информировали пользователи в Испании, Франции и Германии. Меньшие по масштабам неполадки были отмечены в Польше, Румынии, Италии и Греции, а также США (Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско). В России сбои в работе электронной почты были отмечены в Москве и Московской области.

Как отмечается в сообщении, размещенном на странице Yahoo в Twitter, компания делает все возможное, чтобы наладить работу сервисов. В данный момент большинство из них функционирует в нормальном режиме.