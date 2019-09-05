Больница в Перми, где врачи заявили об отказе от переработок и совмещений, работает штатно

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Городская больница № 6 Перми, где в четверг врачи отделения травматологии и помощи новорожденным заявили об отказе от переработок и работы по совместительству, работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края.

"Работа [больницы] организована в штатном режиме, медицинская помощь оказывается в полном объеме", - отметили в пресс-службе, комментируя эту ситуацию.

В четверг на YouTube-канале профсоюза "Альянс врачей" было размещено видео, где сообщалось, что врачи отделения травматологии и новорожденных пермской больницы отказались от переработок и работы по совместительству, требуя повысить зарплату и оплатить переработки. Было отмечено, что такая "забастовка" объявлена в поддержку хирургов из Нижнего Тагила и других медработников по всей России.

По словам заведующего отделением травматологии больницы № 6 Александра Ивченкова, врачи отделения "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров". "Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов в операционной. Мы отказываемся от всех переработок, совмещений, потому что это приводит к некачественному оказанию медицинской помощи. Мы будем работать только в рамках должностных обязанностей", - говорит Ивченков на этой видеозаписи.

Это не первый случай, когда врачи в регионах протестуют против переработок и недостаточного, по их мнению, уровня оплаты труда. В августе шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы (ЦГБ) №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Вскоре после этого по поручению властей Свердловской области была создана специальная комиссия для разрешения ситуации. 28 августа стало известно, что все хирурги отозвали свои заявления.