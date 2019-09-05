Выставка документов о начале Второй мировой войны открылась в Российском центре в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка архивных документов, приуроченная к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, открылась в четверг вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Брюсселе. Событие совместно организовано посольством России в Бельгии и представительством Россотрудничества в Брюсселе.

Историко-документальная экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны" охватывает период с момента ликвидации Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Собранные материалы рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке. Всего в РЦНК представлены копии 70 архивных документов этой эпохи.

"Эта экспозиция приурочена к 80-й годовщине с момента начала Второй мировой войны. Она призвана напомнить об уроках истории, о реальных событиях 1939 года, предшествовавших нападению Германии на Польшу, донести факты и объективную информацию об этом до широкой европейской аудитории", - рассказала ТАСС пресс-атташе посольства России в Бельгии Виолетта Чуракова.

В рамках состоявшегося в РЦНК в четверг вечера памяти также прошло открытие еще одной документальной выставки под названием "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны", посвященной жизни и наследию министра иностранных дел СССР и председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Андреевича Громыко. Выставка приурочена к отмечавшемуся в этом году 110-летию со дня его рождения.

Громыко отличался высоким дипломатическим мастерством, умелым продвижением интересов Советского Союза на мировой арене. Он принимал участие в ключевых переговорах и событиях XX века, стоял у истоков образования ООН, а в 1946 году стал первым советским представителем при международной организации. На протяжении почти 30 лет - с 1957 по 1985 годы - Громыко возглавлял Министерство иностранных дел СССР, фактически являясь живым символом советской внешней политики тех лет. Благодаря его активной работе были подписаны десятки как двусторонних, так и многосторонних договоренностей.

Выставка объединила порядка 50 архивных документов и фотографий, позволяющих наглядно ознакомиться с дипломатическим наследием советского министра, оценить масштаб и разносторонний характер его личности, вклад, который он внес в развитие международных отношений.