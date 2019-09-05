СПЧ приветствует решение правительства о закупке зарубежных лекарств для детей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о выделении денег из резервного фонда на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые пока не производятся в России. Об этом в четверг сообщается на сайте СПЧ.

"Мы в СПЧ приветствуем принятое решение о закупке лекарств, в которых нуждаются российские дети, за рубежом. Считаю, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение. Очевидно, что теперь угрозы для матерей, которые покупают по интернету лекарства для своих детей, уже не будет", - подчеркнул Федотов.

Ранее в четверг Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства о выделении средств на закупку ряда иностранных обезболивающих для детей. Премьер также отметил, что распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию необходимые лекарства, что "позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям".

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо закрывались после проверки.