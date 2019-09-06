Роскачество: покупатели стали внимательнее смотреть на торговую марку при выборе продукта

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Покупатели продуктов за последний год стали обращать больше внимания на его торговую марку. Такие данные были получены в ходе исследования аналитического агентства РОМИР, подготовленного специально для Роскачества.

Как говорится в сообщении Роскачества, пять главных факторов, на которые в первую очередь обращают потребители, изменился по сравнению с предыдущим годом. В частности, на дату изготовления стали обращать внимание 65% россиян против 64% в прошлом, на его массу - 34% против 32% в прошлом году, на торговую марку - 30% против 24%. При этом доля покупателей, обращающих внимание на состав продукта снизилась до 39% с 42% в прошлом году. Основном фактором, на который ориентируются россияне при покупке продуктов, остаётся срок годности: на него смотрят 72% респондентов.

Так, в 2019 году внимание потребителей к сроку годности упало на 5% в сравнении с прошлым годом и сейчас составляет 72%. Однако несмотря на небольшой спад, срок годности занимает лидирующую позицию среди факторов важных при выборе товаров.

Помимо этого, покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информацию о Знаке качества ищут 13% опрошенных. Самым незначительным показателем, по результатам исследования, стала цена продукции (2%).

Что касается источников информации, которыми потребители пользуются при выборе продукции, то в 2019 году эксперты отмечают спад по всем позициям. Информацию на упаковке читают 63% россиян против 67% в прошлом году, рекомендациям друзей и родственников верят 35% против 37% годом ранее, а доля доверяющих рекомендациям продавцов за год снизилась с 24% до 20%. В свою очередь, на 2% выросла значимость отзывов в интернете (с 12% до 14%).

Интересно, что почти половина опрошенных соглашаются с тем, что, при прочих равных условиях, они предпочтут товар повышенного качества, даже если придется заплатить за него больше. Как сообщает Роскачество, среди женщин данный показатель выше, чем среди мужчин (49% против 42%).