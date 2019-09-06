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Задержанный самолет "Руслайна" вылетел из Воронежа в Петербург

Вылет трижды откладывали по техническим причинам

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Авиарейс компании "Руслайн" из Воронежа в Санкт-Петербург, отправление которого с утра пятницы откладывали три раза, вылетел в Пулково. Об этом сказала ТАСС сотрудник справочной службы аэропорта Воронежа.

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"Самолет в Пулково вылетел в 10:04 мск", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вылет должен был состояться в 07:15 мск, но три раза откладывался по техническим причинам: до 08:15 мск, потом до 09:30 мск и до 10:00 мск.

В предыдущие два дня самолет, совершавший вылет из Воронежа в Петербург на этом же рейсе, дважды совершал экстренную посадку.

В четверг в 07:15 мск из Воронежа в Санкт-Петербург (Пулково) вылетел самолет Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "Руслайн" с 31 пассажиром на борту. Вскоре после взлета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа дополнительной энергетической установки. В 08:41 самолет, выработав в воздухе запас горючего, совершил экстренную посадку, на борту никто не пострадал.

Этот же рейс в среду также был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного после взлета шасси, на борту самолета в тот момент находилось 37 человек. Воронежская транспортная прокуратура начала проверки по фактам инцидентов.

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РоссияСанкт-ПетербургВоронежская область
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