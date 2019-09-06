Следователи изъяли детей из вологодской семьи после пропажи двухлетней девочки

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи изъяли детей из многодетной семьи в селе Красное Тарногского района Вологодской области, откуда в среду днем пропала двухлетняя девочка и была обнаружена в пятницу в лесу. Дети изъяты в связи с неблагоприятными условиями воспитания и находятся в больнице, говорится в распространенном сообщении управления СК по области.

"В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты, в настоящее время находятся в больнице. С малолетними сестрами продолжается работа специалиста-психолога проекта "Зеленая комната" (БФ "Дорога к дому") для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Работу следователей и специалистов координирует на месте руководитель СУ СК России по Вологодской области Эдуард Шрамко.

По данным следствия, состояние найденной девочки с учетом переохлаждения оценивается как средней тяжести, ей оказывается медицинская помощь. Решен вопрос о доставке ребенка санавиацией в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования. Вертолет вылетел за ней из Вологды.

Двухлетняя девочка пропала в среду около 11:00 мск, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила девочку, самостоятельные поиски результата не дали, женщина обратилась в полицию. После исчезновения ребенка возбуждили уголовное дело.

По информации следственного управления СК РФ по области, у 29-летней женщины пятеро малолетних детей. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. В поисках ребенка были задействованы более 400 человек.