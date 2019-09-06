В Польше ребенок появился на свет спустя 56 дней после смерти своей матери

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Врачи из Краковской университетской больницы помогли появиться на свет малышу, мать которого умерла во время беременности. Ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери. Врачи провели кесарево сечение еще в феврале, но выписали новорожденную лишь недавно, после чего информация об этом необычном случае попала в СМИ.

Как сообщает Польское телевидение, 20-летняя беременная женщина попала в больницу в отделение интенсивной терапии с травмой черепа. Из-за осложнений наступила смерть мозга. В тот момент женщина была на 20-й неделе беременности. Отец ребенка и его семья хотели, чтобы врачи помогли ребенку выжить и появиться на свет.

В период между 20 и 27 неделей беременности врачи поддерживали ее вегетативно. "Женщину кормили искусственным путем, проводили вентиляцию легких и диагностику", - сообщил профессор Хуберт Хурас из отделения акушерства и перинатологии краковского госпиталя.

По его словам, девочка родилась слабой, с нарушениями работы дыхательной системы, а ее вес составил всего 1200 граммов. Полгода новорожденная провела в больнице, где была подключена к специальной аппаратуре. Перед выпиской малышку поместили в отдельную палату, где члены ее семьи в течение нескольких дней могли подготовиться к тому, чтобы принять от врачей обязанности по уходу за ребенком. В день выписки младенец весил уже 3 кг.

"Девочка выписана в состоянии, в котором уже может находиться в домашних условиях. Она проходит процесс реабилитации для детей, рожденных на 27-й неделе беременности", - рассказал журналистам профессор Ришард Лаутербах, руководящий отделением неонатологии.

Ведение беременности в условиях смерти мозга матери - редкое явление. В Польше таких случаев было несколько, но опыт все еще чрезвычайно мал. В случае с девочкой из Кракова врачи регулярно вели мониторинг плода при помощи УЗИ. Исследования показывали, что ребенок растет и развивается.