Лукашенко не исключил проведения Олимпиады совместно с Россией или Украиной

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика могла бы принять летние Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. Об этом он сказал в пятницу журналистам, посещая Брест.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (крупными странами, претендующими на проведение Олимпиады - прим. ТАСС), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам главы государства, объекты под Олимпийские игры в Белоруссии будут готовы.

"Сейчас Национальный футбольный стадион построим и [комплекс] для водных видов спорта, останется футбол, - отметил он. - В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду", - сказал Александр Лукашенко.