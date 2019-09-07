Летчики в честь Дня Москвы вывели в небе поздравительную надпись

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Первый полет" в честь Дня города Москвы вывели в небе поздравительную надпись. Об этом говорится в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы, поступившем в ТАСС.

Используя уникальную технологию, впервые применяемую в России, группа из пяти спортивных самолетов Як-52 и Як-54 с помощью разогретого масла, которое в воздухе охлаждается и превращается в белые "пикселы", написала "Москва 872".

"Как Федерация самолетного спорта города Москвы мы не могли обойти стороной столь значимый для столицы день. Поэтому поздравили москвичей с неба", - отметил руководитель "Первого полета" Дмитрий Самохвалов.

Впервые новую технологию пилотажная группа продемонстрировала на авиасалоне МАКС-2019. На борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст.

Слова, которые воспроизводятся в воздухе, вводятся в систему на земле.