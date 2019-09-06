Глава КЧР вручил почетные награды 13 жителям Карачаево-Черкесии в честь Дня республики

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава КЧР Рашид Темрезов вручил в пятницу почетные награды за заслуги перед регионом 13 жителям Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня Республики и Дня города Черкесска.

"В этот праздничный день хочется, прежде всего, сказать слова благодарности всем жителям республики, которые своим трудом закладывают прочный социально-экономический фундамент для будущих поколений. Желаю всем праздничного настроения! Процветания нашей республике и городу Черкесску!" - сказал Темрезов в ходе праздничного мероприятия.

Звания и ордена были вручены 13 жителям Карачаево-Черкесии, в том числе председатель правления Карачаево-Черкесской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Исса-Али Мамчуев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также звания заслуженных работников республики получили преподаватель вуза, врач, госслужащие, строитель, работники культуры, тренер, пожарный и юрист.

Мэр города Черкесска Руслан Тамбиев также присвоил звание "Почетный гражданин города Черкесска" ветерану Афганской войны Андрею Бердникову за работу по медико-социальной реабилитации инвалидов, сохранению памяти сослуживцев, погибших в Афганистане, и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Продолжилось мероприятие праздничной концертной программой с участием певцов и детских танцевальных коллективов республики.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года отмечаются 7 сентября. В этом году исполнилось 27 лет со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отметил 194-ю годовщину основания.

КЧР - один из самых многонациональных субъектов РФ. В республике проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.