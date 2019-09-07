Эксперты: киберспорт и web-дизайн могут начать преподавать в школах в 2030 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эксперты Института развития интернета (ИРИ) и НИТУ МИСиС составили список новых уроков, которые могут появится в школах уже в 2030 году и будут направлены на развитие у детей навыков - FutureSkills, необходимых для освоения профессий будущего. Среди них, в частности, роботехника, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, следует из перечня, с которым ознакомился портал " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС.

Как отметили в ИРИ, в список вошли 9 "предметов будущего": помимо популярных сегодня робототехники и программирования, в него включены VR-архитектура, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), анализ и работа с большими данными, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта и даже урок по квантовым вычислениям и технологиям, который, по прогнозам экспертов, может появиться в школах к 2040 году.

"По прогнозам экспертов, в течение ближайших 10 лет России понадобится 2 млн только IT-специалистов. Именно поэтому в программе нацпроекта "Образование" огромное внимание уделяется формированию и развитию современной цифровой образовательной среды, которая поможет создать условия для развития людей, поле возможностей, в котором талантам будет где развернуться", - отметил глава института Сергей Петров, слова которого приводит пресс-служба ИРИ.

В институте подчеркивают, что ребятам вовсе не обязательно в будущем становиться html-разработчиками или аналитиками больших данных, в то же время обучение таким дисциплинам будет способствовать развитию мышления, памяти, логики, внимания у учеников, расширению проектной деятельности, усилению коммуникаций и обучению цифровому этикету. Полученные на уроках навыки, полагают в ИРИ, помогут школьникам состояться не просто в интеллект-индустрии, но в любой области, а также избежать попадания в квалификационную яму, в которой сегодня находятся 1,3 млрд работников по всему миру и 34 млн граждан в России.