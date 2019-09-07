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Кабмин присудил 10 правительственных премий в области образования

Премии получили разработчики цифрового образовательного комплекса по теоретической и инженерной механике, авторы учебников и пособий по геотехнике, а также учебно-научных изданий

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области образования 10 лауреатам. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2019 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования" 10 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премии присуждены за разработку цифрового образовательного комплекса по теоретической и инженерной механике, учебники и пособия по геотехнике, а также за учебно-научные издания в области современных информационно-измерительных и управляющих радиоэлектронных систем.

"Среди лауреатов премии - член-корреспондент Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, восемь докторов наук, два кандидата наук, шесть профессоров, три доцента", - отмечается в сообщении.

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