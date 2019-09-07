Приложение против травли детей в интернете создают на региональном VK Hackathon в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Первый региональный VK Hackathon стартовал в субботу в Тюмени. Участники состязания разрабатывают приложение, которое позволит решить проблему травли несовершеннолетних в интернете, и решают другие актуальные задачи, сообщил ТАСС организатор проекта Иван Расторгуев.

"Всего к участию в первом региональном VK Hackathon - Tyumen, который стартовал сегодня, было допущено 29 команд со всего Уральского федерального округа. Возрастной ценз начинается от 12 лет и не ограничен верхним пределом. Есть школьники, студенты, более возрастные группы. <…> Задачи конкурсанты решают не учебные. Например, один из кейсов предполагает поиск решения проблемы травли подростков в интернете, либо создание механизма предотвращения такой травли. Это приложение, которое будет помогать подростку правильно вести себя, если он подвергся травле в интернете, либо будет помогать избегать таких ситуаций. Над решением этой задачи работают шесть команд", - сказал собеседник агентства.

По словам Расторгуева, в числе других интересных кейсов, над которыми работают конкурсанты, создание агрегатора новостей. Поставлена задача разработать систему, которая будет пользовательский контент интернета структурировать и, например, показывать жителям Тюмени актуальные новости города вне зависимости от их формата.

Также конкурсанты разрабатывают систему адаптации интернет-контента. "Иногда, выходит новость, которая может быть интересна разным группам аудитории. Однако ее нужно для каждой группы подавать по-разному: с различными превью, обложкой, заголовком. Сейчас разрабатывают автоматическую систему, которая сама будет подбирать разные заголовки, изображения, видео, превью для одной и той же новости, привлекая к ней разные группы целевой аудитории", - рассказал Расторгуев.

По данным организатора, на решение задач командам отведено 28 часов. Все разработанные приложения и их презентации оценит жюри. Занявшие призовые места команды получат денежные премии. За первое место команда получит 50 тыс. рублей и квоту на участие в VK Hackathon, который будет проходить в Санкт-Петербурге в конце сентября.