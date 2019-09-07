Полумарафон Karjala в Карелии собрал более 1 тыс. участников из 68 городов России

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей 68 городов России приняли участие в полумарафоне Karjala в городе Пряжа в Карелии, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"Участники пробежали дистанции 5, 10 и 21 км, а поклонники северной ходьбы смогли испытать свои силы на дистанциях 5 и 10 км. Дети преодолевали беговые дистанции от 100 до 900 м в зависимости от возраста", - говорится в сообщении.

Впервые в Карелии во время проведения полумарафона был организован мобильный гастрономический фестиваль Taste of Karelia. Команды шеф-поваров, рестораторов и производителей приготовили аутентичные блюда карельской кухни и современные варианты блюд для участников забега.

Полумарафон Karjala проходит в рамках подготовки к 100-летию республики: в следующем году в республике пройдет марафон RunKarjala 2020, участниками которого, как ожидается, станут 10 тыс. человек из России и зарубежья.

"Участники марафона смогут стать соучредителями юбилея и внести свой личный вклад в празднование - достаточно пробежать или пройти по центральным историческим улицам Петрозаводска: детям - 1 км, остальным - 4,2 км (1/10 марафона), 10 км - дистанции-спутники, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон) - для сильных духом", - добавили в пресс-службе.