В Сызрани на доске почета появилось имя посадившего самолет в поле летчика Юсупова

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Имя пилота Дамира Юсупова, который в августе посадил пассажирский самолет в кукурузном поле, появилось на доске почета в городе Сызрань Самарской области, где он жил. Об этом сообщили в городской администрации в субботу.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Командиром был Дамир Юсупов, который несколько лет отработал юристом в Фонде жилья и ипотеки города Сызрани и являлся заместителем руководителя автономии татар города.

"На городской Доске Почета появилось фото Юсупова Дамира Касимовича. Глава города вручил свидетельство родителям Дамира Касимовича — Касиму и Минзиле Юсуповым, которые живут в нашем городе", — говорится в сообщении.

Доска почета находится на городской площади около здания администрации. Ее возвели в середине прошлого века, однако долгое время она находилась в запущенном состоянии. Два года назад доску восстановили, тогда же появилась традиция регулярно, каждые два года добавлять имена жителей города, имеющих значимые заслуги.

Сейчас рассматривается вопрос о присвоении Дамиру Юсупову звания Почетного жителя города.

Как сообщили ТАСС в Ульяновском институте гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева, где обучался Дамир Юсупов, он зарекомендовал себя способным, дисциплинированным и прилежным студентом. При аттестации получал отличные и хорошие оценки, при этом обучался по индивидуальному плану в сокращенные сроки.